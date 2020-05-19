По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 18 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Украине за сутки +260 заболевших, +13 умерших и +356 выздоровевших.

Всего зарегистрировано 548 летальных случаев, 5632 выздоровели.

Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.