Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на 19 мая в Украине зафиксировали 18 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В Украине за сутки +260 заболевших, +13 умерших и +356 выздоровевших.
Всего зарегистрировано 548 летальных случаев, 5632 выздоровели.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.
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