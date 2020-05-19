Зеленский проведет пресс-конференцию: названа дата и место [ Редактировать ]
В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию в Мариинском дворце в центре Киева. Об этом сообщает Офис президента.
В среду, 20 мая, в 10:30 начнется пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.
Указано, что место проведения - парковая часть Мариинского дворца.
В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.
Также пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОПУ.
Ранее мы писали, что президент просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве.
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