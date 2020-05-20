Курорты Кипра готовы возобновить прием туристов с 15 июня. Об этом заявил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану, передает агентство CNA.

По его словам, правительство еще должно принять протоколы с нормами об оказании туристических услуг в условиях пандемии коронавируса.

Министерство туризма Кипра надеется на восстановление 30% от показателей прошлого туристического сезона.

По последним официальным данным, на Кипре коронавирус выявлен у 918 человек.

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