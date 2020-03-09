На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом Covid19. Кипр был последней страной Евросоюза, где не было инфицированных. Об этом сообщает CNA.

"Первый - это 25-летний житель Лимасола, который вернулся из Милана 26 февраля и которого попросили самоизолироваться. Изначальная проверка дала отрицательный результат, но он продолжал оставаться в домашнем карантине, и уже второй тест оказался положительным", - сообщил министр здравоохранения островного государства Константинос Иоанну.

Читайте также В Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

А вторым заразившимся оказался 63-летний специалист в области здравоохранения. Он вернулся из Великобритании еще 3 марта и только в понедельник сдал анализы на коронавирус.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того, помните: чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.