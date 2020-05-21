Естонські фермери просять пустити до країни українських заробітчан, адже через брак робочих рук можуть втратити врожай полуниці. Тож аграрні спілки звернулися до уряду - аби той, попри карантин, посприяв поверненню сезонних працівників. За їхніми підрахунками, для збирання близько двох тисяч тонн ягоди їм потрібно півтори тисячі робітників з України. При цьому, фермери визнають - не зважаючи на зростання безробіття через пандемію, естонці працювати на поля не підуть.

Раніше трудових мігрантів з України запросила Велика Британія, Австрія, Німеччина та Польща.