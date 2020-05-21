Искусственный интеллект "научился" пасти овец (видео) [ Редактировать ]
Робоконструкторская компания Boston Dynamics учит свою собаку-робота новым навыкам, теперь пес пасет овец.
Об этом пишет Engadget.
По информации, искусственный интеллект способен отслеживать передвижение отары и не позволяет овцам разбегаться.
Кроме того, с помощью роботов можно значительно повысить производимость сельского хозяйства и решить проблему фермеров по недостаче работников.
Ранее мы писали, что искусственный интеллект научили распознавать онкологические заболевания. Рак будет определяться на начальных стадиях.
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