Робоконструкторская компания Boston Dynamics учит свою собаку-робота новым навыкам, теперь пес пасет овец.

Об этом пишет Engadget.

По информации, искусственный интеллект способен отслеживать передвижение отары и не позволяет овцам разбегаться.

Кроме того, с помощью роботов можно значительно повысить производимость сельского хозяйства и решить проблему фермеров по недостаче работников.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект научили распознавать онкологические заболевания. Рак будет определяться на начальных стадиях.