Научная разработка сможет обнаружить заболевания на ранней стадии. Эта технология спасет множество жизней. Об этом пишет Fainaidea.

Искусственный интеллект поможет обнаружить рак. Корпорация Microsoft совместно с медицинской компанией SRL Diagnostics разработали новейший инструмент ИИ.

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Сначала он поможет выявить рак шейки матки. Исследования пройдут в Индии, но если будут положительные результаты, то технологию будут использовать другие страны.