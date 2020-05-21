Министерство иностранных дел (МИД) Украины решительно осуждает продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека на временно оккупированной территории Крымского полуострова на фоне распространения пандемии. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В министерстве заявили, что Россия использует обострение гуманитарной ситуации исключительно как дымовую завесу для дальнейшего наступления на права и свободы крымчан. Также в МИД напомнили о незаконном военном призыве в Крыму.

"Более того, уже более трех лет Россия как оккупационное государство ставит себя выше Международного суда ООН, игнорируя его приказ, который требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и имеет целью защитить самобытность украинской и крымскотатарской общины в условиях временной оккупации. Вместо того, чтобы следовать букве и духу решения высшей судебной инстанции в мире, Москва прибегла к традиционным для нее методов фабрикации контролируемых "карманных" организаций для искажения жесткой реальности", - говорится в сообщении.

МИД напомнил о продолжающихся судебных процессах, политически и религиозно мотивированном, незаконном лишении свободы, преследовании общественных активистов.

Ранее мы писали, что для возвращения Крыма создадут новый формат без Минских переговоров.