Украина требует прекратить нарушения прав человека в Крыму [ Редактировать ]
В представительстве Украины при ООН призвали Россию прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Также от России требуют предоставить доступ к полуострову. Об этом сообщается в Twitter представительства Украины при ООН.
Украинские дипломаты напомнили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.
"Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму", - говорится в сообщении.
Так, Украина в ООН напомнила, что трагедия в Крыму имеет человеческие лица. Дипломаты рассказали о крымчанах, чьи права нарушаются по сфабрикованным обвинениям.
Ранее мы писали, что для возвращения Крыма создадут новый формат без Минских переговоров.
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