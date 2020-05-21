В представительстве Украины при ООН призвали Россию прекратить нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Также от России требуют предоставить доступ к полуострову. Об этом сообщается в Twitter представительства Украины при ООН.

Украинские дипломаты напомнили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотни жителей Крыма.

"Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму", - говорится в сообщении.

Так, Украина в ООН напомнила, что трагедия в Крыму имеет человеческие лица. Дипломаты рассказали о крымчанах, чьи права нарушаются по сфабрикованным обвинениям.

Ранее мы писали, что для возвращения Крыма создадут новый формат без Минских переговоров.