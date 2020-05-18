Украинская власть намерена инициировать переговоры по возвращению Крыма, однако, это будет делаться не в рамках Минских переговоров. Об этом сказал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Интерфакс-Украина".

Говоря о вероятности международных переговоров по Крыму, Резников сказал:

Безусловно, Украина должна и будет, и делает это, обсуждая с международными партнерами. Для меня важно, что на повестке дня президента и Донбасс, и Крым в одинаковом приоритете. И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Это важно.

По его словам, переговоры по Крыме будут проходить в другом формате.

По Крыму будет отдельная платформа, потому что имеющийся нынче "Минск" изначально создавался для решения вопроса Донбасса - для прекращения военной агрессии России против Украины.

Он подчеркнул, что когда ему предложили возглавить министерство реинтеграции, речь сразу шла и о Донбассе, и о Крыме - а первая его командировка в нынешней должности была в Херсонскую область, на линию административной границы с аннексированным Крымом.

По словам Резникова, поставку воды в Крым Украина возобновлять не будет:

Никто ничего не собирается возобновлять. Есть простой ответ: после деоккупации в наш Крым мы поставляем нашу воду.

Резников подчеркнул, что сейчас за ситуацию на полуострове отвечает оккупант - Россия. И согласно Женевской конвенции россияне обязаны обеспечить все гуманитарные запросы гражданского населения.

Напомним, что в марте 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в Крым, потому что там живут украинцы, а Крым - это Украина. Вместе с тем, под давлением общественности он позднее заявил, что подача воды в оккупированный Россией Крым невозможна до возвращения его в состав Украины.