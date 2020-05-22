Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить флаги по всей стране в память об американцах, скончавшихся от коронавируса. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter..

Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса.

Также флаги будут приспущены и в понедельник, 25 мая, в День памяти погибших в войнах.

По последним данным, число летальных исходов от коронавируса в США превышает 94 тысяч.

Ранее мы писали о том, что Китай отреагировал на ультиматум Трампа ВОЗ.