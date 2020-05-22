Трамп дал приказ приспустить флаги [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение приспустить флаги по всей стране в память об американцах, скончавшихся от коронавируса. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter..
Я приспущу флаги на всех федеральных зданиях и национальных достопримечательностях на следующие три дня в память об американцах, которых мы потеряли из-за коронавируса.
Также флаги будут приспущены и в понедельник, 25 мая, в День памяти погибших в войнах.
По последним данным, число летальных исходов от коронавируса в США превышает 94 тысяч.
Ранее мы писали о том, что Китай отреагировал на ультиматум Трампа ВОЗ.
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