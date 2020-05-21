Китай призвал США отдавать все силы ради достижения скорой победы над пандемией COVID-19, а не ставить "ультиматум" Всемирной организации здравохранения, которая возглавляет борьбу с нынешней коронавирусом. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сделал вышеуказанное заявление в ходе брифинга для журналистов.

Об этом сообщает агенстство "Синьхуа".

Дипломат заявил, что мировое сообщество не согласно с действиями США.

"Очевидно, что международное сообщество в целом не согласно с действиями США, которые искажают факты, противоречат самим себе, обвиняют других и подрывают международное сотрудничество в области борьбы с пандемией", -- сказал Лицзянь.

Он отметил, что Китай уже неоднократно прояснял и опровергал ошибочные утверждения, перечисленные в письме, ранее опубликованном президентом США Дональдом Трампом.

Ранее мы писали, что "коронавирус" начал атаковать в виде осадков.