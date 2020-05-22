Грузия и Украина обсудят отношения после назначения Саакашвили [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Грузии в понедельник встретится с послом Грузии в Украине, чтобы обсудить дальнейшие отношения с Украиной после назначения Саакашвили. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкиани.
По его словам, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, вызванный из Киева в Тбилиси, в понедельник выйдет с 14-дневного карантина и встретится с главой грузинского МИД.
"Мы пройдем с послом все детали вопросов, связанных с отношениями с Украиной, и обсудим планы будущего сотрудничества. Несмотря на серьезную проблему, мы продолжаем стратегическое партнерство с Украиной", - отметил Залкалиани.
При этом он добавил, что необходим "серьезный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения".
Ранее мы писали, что Украина возобновляет авиасообщение с Грузией.
по теме
Украина возобновляет авиасообщение с Грузией
Украина и Грузия планируют восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки
Украина обойдется без денег от МВФ - Саакашвили
Политик разъяснил свое отношений к вопросу отношений МВФ и Украины
Саакашвили набирает "команду реформаторов" Украины
Отметим, что обязательным требованием для кандидатов станет свободное владение английским языком
"Никакой отдельной программы Саакашвили не существует" - политик о реформах
Саакашвили объяснил, что "программа реформ Саакашвили" - фейк
"Денег в стране больше нет": Саакашвили рассказал об экономике после карантина
Михаил Саакашвили рассказал о том, какие последствия на экономику Украины повлечет за собой карантин