Украинские медики за сутки провели 10 тысяч тестов на коронавирус.

Об этом на брифинге сообщил Министр зравоохранения Украины Максим Степанов.

По информации, впервые было проведено такое количество ПЦР-тестов на территории Украины.

"За минувшие сутки совершено 10 248 исследований методом ПЦР - это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, и мы двигаемся дальше", - отмечается в сообщении.

Он добавил, что МОЗ закупило дополнительное оборудование в лаборатории Украины для более быстрого и точного определения наличия коронавиурсной инфекции.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксированы более 20 тысяч случаев коронавируса. Среди них 4 тысячи медиков и почти 1,5 тысячи детей.