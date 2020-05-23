В Украине сделали рекордное количество "коронавирусных" тестов [ Редактировать ]
Украинские медики за сутки провели 10 тысяч тестов на коронавирус.
Об этом на брифинге сообщил Министр зравоохранения Украины Максим Степанов.
По информации, впервые было проведено такое количество ПЦР-тестов на территории Украины.
"За минувшие сутки совершено 10 248 исследований методом ПЦР - это такой наш новый рекорд. Впервые мы превысили 10 тысяч исследований методом ПЦР, и мы двигаемся дальше", - отмечается в сообщении.
Он добавил, что МОЗ закупило дополнительное оборудование в лаборатории Украины для более быстрого и точного определения наличия коронавиурсной инфекции.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксированы более 20 тысяч случаев коронавируса. Среди них 4 тысячи медиков и почти 1,5 тысячи детей.
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