В Украине за сутки лабораторно подтвердили 432 случая заболевания.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

По их словам, за весь период инфекции опасной инфекцией заразились почти 1,5 тысячи детей и 4 тысячи медиков.

"В общем заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медики. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика", - отмечается в сообщении.

Стала известна также статистика по областям:

Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели)

Волынская обл. - 759 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели)

Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)

Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели)

Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели)

м. Киев - 2569 (351 выздоровел)

Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели)

Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели)

Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)

Одесская обл. - 821 (120 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели)

Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели)

Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели)

Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).

Кроме того, за период эпидемии в стране коронавирусом инфицированы уже 20 58- человек, 6929 одолели болезнь, еще 432 закончились летальным исходом.

Фото: phc.org.ua

Читайте еще, вакцину от коронавиуруса могут изготовить в течении 3 месяцев. Медикам выделили 1 миллиард долларов.