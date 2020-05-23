Коронавирус в Украине: инфекция не отступает [ Редактировать ]
В Украине за сутки лабораторно подтвердили 432 случая заболевания.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
По их словам, за весь период инфекции опасной инфекцией заразились почти 1,5 тысячи детей и 4 тысячи медиков.
"В общем заболели 1494 ребенка и 4000 медиков. На амбулаторном лечении 14 141 пациент, из них 1244 детей и 3268 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6439 человек, из них 250 детей и 732 медики. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика", - отмечается в сообщении.
Стала известна также статистика по областям:
- Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели)
- Волынская обл. - 759 (182 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели)
- Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)
- Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели)
- Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели)
- м. Киев - 2569 (351 выздоровел)
- Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
- Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели)
- Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)
- Одесская обл. - 821 (120 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели)
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели)
- Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели)
- Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели)
- Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).
Кроме того, за период эпидемии в стране коронавирусом инфицированы уже 20 58- человек, 6929 одолели болезнь, еще 432 закончились летальным исходом.
Фото: phc.org.ua
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