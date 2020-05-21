Коронавирус открыл "смертельную охоту" на украинских медиков [ Редактировать ]
От коронавирусной инфекции в Украине погибли 28 медиков.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
По информации, смертельную инфекцию за время эпидемии обнаружили у 3 132 медработников.
"В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет", - отмечается в сообщении.
Известно, что болезнь удалось преодолеть 1617 украинским медикам.
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