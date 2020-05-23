Столичный метрополитен заработает с 25 мая.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, новые эпидемиологические данные подтвердили готовность начать роботу метрополитена.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к ослаблению карантина .... Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - отметил Степанов.

Известно, что сотрудники столичной подземки приняли меры по недопущению вспышки коронавирусной инфекции в Киеве: закуплены термометры, средства защиты и начертили разметку.

Кроме того, с 25 мая в Киеве откроют все продуктовые рынки и ярмарки.

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