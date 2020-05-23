В Киеве увеличилось количество инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
В столице за сутки зафиксировали 47 инфицированных коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве лабораторно подтверждены более 2.5 тысяч случаев заболевания.
"Сейчас уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19",- отметил Кличко.
Известно, что среди инфицированных:
- 29 женщин возрастом от 18 до 63 лет;
- 16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет;
- 2 детей – 7 и 14 лет.
Кроме того, наибольшее число зараженных находятся на территории Дарницкого района (10 человек), Святошинского района (9 человек) и Деснянского района (8 случев).
Читайте еще, в Киеве ограничат количество пассажиров, которые могут передвигаться в общественном транспорте. Решение о пуске транспортных средств приняли 23 мая.
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