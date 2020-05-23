В столице за сутки зафиксировали 47 инфицированных коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве лабораторно подтверждены более 2.5 тысяч случаев заболевания.

"Сейчас уже 2569 подтвержденных случаев заболевания COVID-19",- отметил Кличко.

Известно, что среди инфицированных:

29 женщин возрастом от 18 до 63 лет;

16 мужчин в возрасте от 32 до 74 лет;

2 детей – 7 и 14 лет.

Кроме того, наибольшее число зараженных находятся на территории Дарницкого района (10 человек), Святошинского района (9 человек) и Деснянского района (8 случев).

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