Власти Киева ждут от Кабмина документ о разрешении на возобновление работы метрополитена. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева, пишет "РБК-Украина".

Кабмин принял решение. Они должны получить документ. У нас нет такой информации, что оно может не открыться. Мы настроены, что оно откроется. Но еще завтра, есть пятница, чтобы получить документ. Мэр сегодня на брифинге заявил, что мы настроены, что все будет хорошо и 25-го числа метро заработает.

Разрешение пока также не получили и в метрополитене, но там не видят предпосылок для того, чтобы не возобновлять работу.

"Сейчас прозвучали заявления, мы готовимся. Но мы просто еще ждем физический документ. Решение Кабмина - постановление. Я думаю, что отдел документооборота его просто готовит. Согласно закону, они будут оформлять. Это все в рамках одного документа. Возможно, завтра его пришлют. Возможно, послезавтра. Они нам должны его просто сбросить в систему. Но это технический момент, мы готовимся встречать пассажиров в понедельник", - сообщила советник начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что от 25 мая метро начнет работать.