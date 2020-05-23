Известная украинская певица Руслана готовит ко дню своего рождения, 24 мая - проведет феерический онлайн-концерт "Энергия". Звезда обещает эксклюзивные музыкальные номера, исполнение песен под акустику и сет диджея. Об этом певица сообщила в Facebook.

День рождения – это время, когда мы задумываемся над своим будущим. Я хочу в этот день создать собственную мечту о будущем. О жизни и о нас – ради чего бьется сердце

Нереальное онлайн-шоу включает реальную и фантастическую части, в которой певица перевоплотится из Русланы в Лану и перенесет зрителей в вымышленный мир.

Певица подчеркивает, что в свой нынешний день рождения она стремится не получать подарки, а сделать подарок для всех поклонников: зрители смогут принять участие в создании идеи, предложенной в прямом эфире.

Концерт состоится 24 мая в 19:00, трансляция пройдет на YouTube-канале Русланы и ее официальной странице в Facebook.

Напомним, ранее в семье украинской певицы Ирины Билык случилось большое горе.