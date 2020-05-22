В семье Ирины Билык произошло большое горе - СМИ [ Редактировать ]
В семье известной украинской певицы Ирины Билык, 22 мая, случилось горе - певица потеряла самого близкого человека - маму Анну Яковлевну. Об этом сама певица заявила на своей странице в Instagram.
Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о Маме .... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей Маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по своему... моя Мамочка услышит эту песню уже на небесах Прощай, любимая Мамочка
Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)
Мать Ирины Билык - Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале "Интер".
Напомним, 22 мая умер легендарный теннисист. А Бразильский защитник Данило Силва заявил, что хотел бы вернуться в киевское "Динамо".
Ранее, динамовец поделился "закулисьем" жизни футболистов в то время, когда еще один экс-динамовец угодил в грандиозный секс-скандал.
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