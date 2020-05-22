В семье известной украинской певицы Ирины Билык, 22 мая, случилось горе - певица потеряла самого близкого человека - маму Анну Яковлевну. Об этом сама певица заявила на своей странице в Instagram.

Мать Ирины Билык - Анна Яковлевна Билык работала инженером на авиазаводе, до недавнего времени работала шеф-поваром на телеканале "Интер".

Напомним, 22 мая умер легендарный теннисист. А Бразильский защитник Данило Силва заявил, что хотел бы вернуться в киевское "Динамо".

Ранее, динамовец поделился "закулисьем" жизни футболистов в то время, когда еще один экс-динамовец угодил в грандиозный секс-скандал.