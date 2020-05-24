Гаджет из будущего: инженер создал умное зеркало (видео) [ Редактировать ]
Видеоблоггер Эбен Куао, занимающийся созданием необычных гаджетов, собственноручно собрал умное зеркало с системой распознавания лиц, которое напоминает устройство из фантастических фильмов. Об этом пишет bizua.org.
За основу энтузиаст взял одноплатный компьютер Raspberry Pi 4.
"При создании умного зеркала инженер также использовал модуль камеры Raspberry Pi Camera Module V2, карты памяти microSD до 32 ГБ, кабель micro-HDMI, 32-дюймовый монитор, сенсорный экран и несколько других комплектующих. Все это он собрал вместе и поместил в сделанную вручную рамку. Конечно же, дополнительно он воспользовался различным программным обеспечением", - говорится в сообщении.
Зеркало получилось полностью интерактивным с поддержкой сенсорного ввода и, что самое удивительное, функцией распознавания лица. Гаджет узнает пользователя, предоставляя доступ к личной информации. Вместе с тем на панели отображается погода, события календаря и другая полезная информация, но при желании на него можно вывести что угодно.
Для желающих собрать подобный гаджет Эбен Куао составил подробную инструкцию с указанием всех комплектующих, используемого ПО и программного кода.
Ранее сообщалось, что создано устройство для контроля сновидений.
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