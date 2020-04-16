Исследователи из Массачусетского технологического института соорудили устройство, которое позволяет человеку видеть сон на конкретную тему.

Об этом информирует The Next Web.

По их словам, ученые задают определенное слово и человек, который засыпает надевают специальную перчатку, через которую отслеживают все процессы, происходящие в теле.

"Платформу для взаимодействия со сновидениями" уже испытали на добровольцах. Все они во сне видели то, что звучало при гипнагогии", - отмечается в сообщении.

Известно, что изобретатели уже начали работу над другим устройством контроля снов, которое будет воспроизводить сновидения, с помощью запахов.

Фото: Twitter

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