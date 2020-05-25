Основателю SpaseХ Илону Маску и его любимой, певице Grimes, пришлось изменить имя новорожденного сына, поскольку оказалось, что оно не соответствует закону штата Калифорния. Об этом сообщает Daily Mail.

Изначально пара назвала ребенка X Æ A-12. Однако позже оказалось, что законом запрещается использовать в именах детей арабские цифры.

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О том, что сыну изменили имя, молодая мама написала в своем Instagram. Теперь имя пишется как X Æ A-Xii. Однако последняя часть Xii - это те же 12, написаны похожими на римские цифры буквами.

"Римские цифры. Стало даже лучше", - отметила певица.

Калифорнийские законы требуют, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка "использовались 26 букв алфавита английского языка", но апострофы и тире также можно употреблять.

Напомним, что 4 мая у Илона Маска и певицы Grimes родился сын. У Маска уже есть пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон. Для Grimes это первый ребенок.