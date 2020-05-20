Microsoft создала суперкомпьютер для Илона Маска [ Редактировать ]
Корпорация Microsoft создала один из пяти мощнейших суперкомпьютеров в мире, сообщается в блоге компании. Он создан для некоммерческой исследовательской организации OpenAI, основателями которой являются основатель компании SpaceX Илон Маск и бывший глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
Основные технические характеристики суперкомпьютера:
- 285 000 процессорных ядер;
- 10 000 графических процессоров (GPU);
- пропускная способность сети 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера.
Машина разработана на базе облака Azure. Она будет обрабатывать данные для различных алгоритмов следующего поколения многозадачных моделей искусственного интеллекта (ИИ), практически "обучая новичков" и снабжая их информации. Microsoft разработала собственное семейство больших моделей ИИ - Microsoft Turing.
Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект "возродил" древнейшую видеозапись.
по теме
Добраться за пару минут: Маск построил новый скоростной тоннель
Компания Илона Маска "The Boring Company" построила второй скоростной автомобильный тоннель под Лас-Вегасом
Илон Маск испытает чипирование человека в течение года
Чипы будут предназначены для людей, которые из-за повреждения мозга потеряли зрение, слух или подвижность конечностей
Раскрыта секретная функция Microsoft Word
Оказывается, в программе предусмотрена возможность быстрого сохранения медиаконтента из документа
Допомога з небес: ірландські волонтери взяли на службу дронів
В Ірландії волонтери допомагають людям, доправляючи речі першої необхідності. Утім, доставка відбувається не поштою й не до дверей, а за допомогою дрону
Mail.ru запустила сервис групповых видеозвонков
18 мая групповые видеозвонки с количеством до восьми человек ввела принадлежащая Mail.ru Group социальная сеть "ВКонтакте". Российские IT-компании запускают функцию групповых видеозвонков на фоне пандемии коронавируса, которая заставляет людей по всему миру находиться дома на карантине.