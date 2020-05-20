Корпорация Microsoft создала один из пяти мощнейших суперкомпьютеров в мире, сообщается в блоге компании. Он создан для некоммерческой исследовательской организации OpenAI, основателями которой являются основатель компании SpaceX Илон Маск и бывший глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.

Основные технические характеристики суперкомпьютера:

285 000 процессорных ядер;

10 000 графических процессоров (GPU);

пропускная способность сети 400 гигабит в секунду для каждого GPU-сервера.

Машина разработана на базе облака Azure. Она будет обрабатывать данные для различных алгоритмов следующего поколения многозадачных моделей искусственного интеллекта (ИИ), практически "обучая новичков" и снабжая их информации. Microsoft разработала собственное семейство больших моделей ИИ - Microsoft Turing.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект "возродил" древнейшую видеозапись.