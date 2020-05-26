Умер легендарный защитник "Севильи" Кампаналь [ Редактировать ]
Бывший защитник испанского футбольного клуба "Севилья" и сборной Испании Марселино Кампаналь умер на 90-м году жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Leyenda del Sevilla FC, defensa entre los defensas, huracán de Avilés...— Sevilla Fútbol Club - #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) May 25, 2020
Estandarte máximo de la casta y el coraje.
Hasta siempre, Marcelo. D.E.P#CampanalLeyenda pic.twitter.com/JsCBbgv5PO
Кампаналь посвятил клубу 16 лет игровой карьеры. Он, в частности, играл под руководством своего дяди Гильермо, а также находился на радарах ведущих испанских команд - "Реала" и "Барселоны", но не пожелал покидать родной клуб. Завершил активные выступления Кампаналь в Депортиво и в малоизвестных командах Испании. Также в его активе - 11 поединков за национальную сборную.
После завершения футбольной карьеры Марселино Кампаналь стал известным атлетом и установил несколько национальных рекордов в различных дисциплинах - от скачков вверх и бега с препятствиями до толкания ядра и метания диска.
Ранее сообщалось, что умер пятикратный чемпион Испании из состава мадридского "Реала".
по теме
В Германии нашли живым футболиста, который "погиб" 4 года назад
Бывший защитник профессионального немецкого футбольного клуба "Шальке", согласно документам, погиб четыре года назад
"Больше не нужен": "Барселона" продает игрока за 30 млн євро
"Барселона" готова продать Умтити любому, кто заплатит за него хотя бы 30 млн евро
В чемпионате Испании назвали дату возобновления сезона
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал возможную дату рестарта
"Он мне не понравился": футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом
Турецкий футболист задушил собственного ребенка, когда тот заболел COVID-19. Ему грозит пожизненное заключение
Зинедин Зидан нарушил карантин во время пандемии
Так, Зидан был замечен в деревне в пригороде Мадрида