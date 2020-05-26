Бывший защитник испанского футбольного клуба "Севилья" и сборной Испании Марселино Кампаналь умер на 90-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Leyenda del Sevilla FC, defensa entre los defensas, huracán de Avilés...

Estandarte máximo de la casta y el coraje.

Hasta siempre, Marcelo. D.E.P#CampanalLeyenda pic.twitter.com/JsCBbgv5PO — Sevilla Fútbol Club - #YoMeQuedoEnCasa (@SevillaFC) May 25, 2020

Кампаналь посвятил клубу 16 лет игровой карьеры. Он, в частности, играл под руководством своего дяди Гильермо, а также находился на радарах ведущих испанских команд - "Реала" и "Барселоны", но не пожелал покидать родной клуб. Завершил активные выступления Кампаналь в Депортиво и в малоизвестных командах Испании. Также в его активе - 11 поединков за национальную сборную.

После завершения футбольной карьеры Марселино Кампаналь стал известным атлетом и установил несколько национальных рекордов в различных дисциплинах - от скачков вверх и бега с препятствиями до толкания ядра и метания диска.

Ранее сообщалось, что умер пятикратный чемпион Испании из состава мадридского "Реала".