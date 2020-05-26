Мирний план: Ізраїль готується до анексії палестинських територій [ Редактировать ]
Ізраїль почне обговорювати анексію Західного берега річки Йордан вже з першого липня - заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. За його словами, держава має розширити свій суверенітет на розташовані там єврейські поселення.
Нагадаю, це є частиною "мирного плану", який Дональд Трамп представив на початку року. В обмін Палестинська автономія отримує економічну підтримку від США. Палестинці на такий план не погоджуються, минулого тижня вони оголосили про припинення безпекової співпраці з Ізраїлем та США - на знак протесту.
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