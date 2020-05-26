Австралийские ученые смогли обнаружить древнейшую галактику R5519, возраст которой почти 11 миллиардов лет.

Об этом пишет Nature Astronomy.

По информации, небесное творение находиться от Земли на расстоянии 10,8 миллиарда световых лет, внешний диаметр ее кольца составляет более 42 тысяч световых лет.

Известно, что галактика появилась в результате "аварии" дисковой галактики с соседней, которая и разрушила галактическое ядро.

Фото: Hubble

Ранее мы писали о том, что "земная" галактика Млечный Путь может выбрасывать из себя звезды. Тела выталкиваются взрывами.