"Укрзалізниця" відновлює роботу швидкісних потягів [ Редактировать ]
Першого червня "Укрзалізниця" відновить роботу швидкісних потягів. У відомстві повідомили, що пасажирів пускатимуть лише у захисних масках.
Під час перевірки квитків - вимірюватимуть температуру. Окрім того, вагони оброблятимуть перед та після кожного рейсу, а стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Відсьогодні квитки можна буде придбати у залізничних касах.
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