Сьогодні відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони зустрінуться у режимі відеоконфернції. Про це повідомив перший заступник глави делегації України в ТКГ - Олексій Резніков.

Нагадаю, минулої п'ятниці Україна терміново скликала сторони ТКГ, через загострення ситуації на східному фронті. Російські найманці грозилися йти у наступ через те, що, нібито українські військові обстріляли лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.

Звинувачення мають провокаційний характер та є абсолютно безпідставними - звернення з відповідними доказами українська делегація направила в ОБСЄ.