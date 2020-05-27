Тристороння контактна група зустрінеться у режимі відеоконференції [ Редактировать ]
Сьогодні відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Сторони зустрінуться у режимі відеоконфернції. Про це повідомив перший заступник глави делегації України в ТКГ - Олексій Резніков.
Нагадаю, минулої п'ятниці Україна терміново скликала сторони ТКГ, через загострення ситуації на східному фронті. Російські найманці грозилися йти у наступ через те, що, нібито українські військові обстріляли лінії електропередач на тимчасово непідконтрольній території Луганської області.
Звинувачення мають провокаційний характер та є абсолютно безпідставними - звернення з відповідними доказами українська делегація направила в ОБСЄ.
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