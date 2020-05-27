В Калифорнии 25-летняя американка Линдси Такер получила старый номер телефона главы Tesla и SpaceX Илона Маска и заодно все сообщения, предназначавшиеся ему.

Об этом сообщает The Mirror.

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По словам девушки, во время обучения в университете она поменяла номер телефона. Позднее на смартфон стали поступать сообщения и звонки от людей со всего мира, в том числе и от знаменитостей. Все они по разным вопросам обращались к некоему мужчине по фамилии Маск. Тогда девушка спросила маму о том, кто такой Илон Маск, которому звонят и пишут знаменитости.

"И челюсть моей мамы упала", - вспоминает американка.

Такер отметила, что отправленные ей текстовые сообщения были посвящены широкому кругу тем: от бионических протезов до вопросов о вакансиях в компании Tesla.

Девушка не планирует менять номер, хотя уже устала объяснять, что не является Илоном Маском.

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