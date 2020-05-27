Ани Лорак "отобрала" у бывшего мужа бизнес [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак лишила экс-супруга Мурата Налчаджиоглу части бизнеса. Она переоформила компанию "Ани Лорак Продакшн", зарегистрированную в России, на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артистка развелась с Налчаджиоглу в 2019 году. Единственным, кроме ребенка, что еще объединяло бывших супругов, были равные доли в компании, через которую проходят деньги за концерты звезды.
Лорак оформила в России статус индивидуального предпринимателя, а потом переоформила эту компанию на себя.
Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были женаты 10 лет. На развод подала сама певица. Причиной стали измены ее мужа.
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