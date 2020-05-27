Украинская певица Ани Лорак лишила экс-супруга Мурата Налчаджиоглу части бизнеса. Она переоформила компанию "Ани Лорак Продакшн", зарегистрированную в России, на себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка развелась с Налчаджиоглу в 2019 году. Единственным, кроме ребенка, что еще объединяло бывших супругов, были равные доли в компании, через которую проходят деньги за концерты звезды.

Лорак оформила в России статус индивидуального предпринимателя, а потом переоформила эту компанию на себя.

Напомним, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были женаты 10 лет. На развод подала сама певица. Причиной стали измены ее мужа.

Напомним, ранее Сандра Баллок впервые показала свою приемную дочь. Читайте также, ранее Анна Седокова призвала девушек - любить и уважать себя.