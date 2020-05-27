Туристов на Кипре будут бесплатно лечить от коронавируса [ Редактировать ]
На Кипре туристов, заболевших коронавирусом на отдыхе в стране, будут лечить бесплатно. Об этом сообщает Associated Press.
Власти покроют расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей. Однако на услуги транспорта и возвращение домой обязательства правительства не распространяются.
Иностранцев будут лечить в специальной больнице, которая сможет принимать сразу сотню пациентов и будет оборудована 200 аппаратами искусственного дыхания. Члены семей больных туристов и другие контактные лица смогут жить в "карантинной гостинице" на 500 номеров.
Ранее мы писали о том, что ученые выяснили риски коронавируса для беременных.
по теме
Ослабление карантина: 7 областей не готовы к новому этапу
Некоторые области Украины до сих пор не готовы к переходу на второй уровень карантина
Третий этап отмены карантина: что ждет украинцев с 1 июня
С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За минувшие сутки в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса
Африке угрожает "тихая эпидемия" коронавируса - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о том, что Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" коронавируса
Смертности от коронавируса: Ляшко сделал заявление
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление