На Кипре туристов, заболевших коронавирусом на отдыхе в стране, будут лечить бесплатно. Об этом сообщает Associated Press.

Власти покроют расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей. Однако на услуги транспорта и возвращение домой обязательства правительства не распространяются.

Иностранцев будут лечить в специальной больнице, которая сможет принимать сразу сотню пациентов и будет оборудована 200 аппаратами искусственного дыхания. Члены семей больных туристов и другие контактные лица смогут жить в "карантинной гостинице" на 500 номеров.

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