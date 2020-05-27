Ученые выяснили риски коронавируса для беременных [ Редактировать ]
Коронавирус СОVID-19 может быть опасен для беременных. Возможно, инфекция SARS-COV-2 повреждает плаценту, нарушая кровоток. К такому выводу пришли гинекологи Северо-Западного университета в Чикаго. Результаты из исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Pathology.
Медики наблюдали за 16 женщинами, заразившихся COVID-19 во время беременности. Потом исследовали их плаценты, и сравнили с плацентами женщин, родивших до 2019 года.
Почти у всех инфицированных беременность закончилась благополучно, а у детей не было существенных проблем со здоровьем. У одной из женщин на 16-й неделе произошел выкидыш, у другой - преждевременные роды на 34-й неделе. При этом у женщины, пережившей выкидыш, вообще не было симптомов инфекции.
У 12 из 15 женщин с коронавирусом была нарушена скорость кровотока в плаценте. У здорово контрольной группы такая патология встречалась гораздо реже. Кроме того, у шести женщин в плаценте наблюдались сгустки крови, а у пяти она была меньше нормы. Такие изменения могут отражать системное воспалительное или гиперкоагуляционное состояние, влияющее на физиологию плаценты, считают ученые.
Авторы исследования отмечают, что у плаценты есть "запас прочности". Даже если она "работает лишь наполовину", большинство детей рождаются без отклонений. Кроме того, все они были здоровы, поскольку передача вируса через плаценту встречается крайне редко.
Таким образом, патологии плаценты были связаны не с внутриутробной инфекцией, а с заражением матери и воспалительными процессами в организме.
Ученые отмечают, что пока нет детальных исследований о масштабах и частоте поражений плаценты при коронавирусе. Также неясно, вызывает ли патологии развития плаценты сам SARS-COV-2 или же есть какие-то другие факторы.
Напомним, что в конце апреля в Ровенской области зафиксировали три случая COVID-19 у беременных.
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