В Киеве грузовик провалился под асфальт [ Редактировать ]
В четверг, 28 мая, в Киеве на улице Дегтяревской грузовик Renault провалился под асфальт.
Фото инцидента опубликовал "Киев оперативный".
"Асфальт провалился под колесами авто прямо посреди дороги, из ямы вытекает вода. Водитель ожидает прибытия коммунальщиков и полиции", - говорится в сообщении.
Водитель фуры рассказал, что он ехал медленно, его автомобиль не был перегружен.
По его словам, проблемой также остается, как вытащить машину из пропасти. После того, как приедет полиция, составят протоколы, установят причины и следствия, перекроют воду, тогда будут пытаться извлечь грузовик.
Ранее сообщалось, что в Киеве "разрушилась" конструкция Южного моста.
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