В понедельник, 9 марта, в Турецком городке Соломенского района столицы прорвало трубу около жилого дома. Вода полилась рекой к соседней многоэтажке, затопила подвалы, двор и машины, которые были там припаркованы. Об этом сообщает "Информатор".

"Прорыв случился около 00:00-01:00, оставив жильцов дома полностью без воды, а потоп последовал уже в 06:00", - говорится в сообщении.

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По словам местных жителей, ночью они услышали грохот, а выглянув в окно, увидели бьющийся из асфальта фонтан. Сначала вода стекала в ливневки, но под утро они забились и в соседнем от места прорыва доме образовалась "река" с грязью и песком.

Воду перекрыли только к 08:00. А владельцам припаркованных авто пришлось вычерпывать ее из своих машин ведрами, надев резиновые сапоги или просто обвязав ноги пакетами.

К дому, около которого случился прорыв, прибыли коммунальщики. Но оказалось, что из-за автомобиля, который стоит прямо под подъездом, они не могут подъехать к месту провала и ликвидировать аварию.

Владелец машины боялся двигать машину из-за угрозы еще одного провала на уже треснувшем асфальте. Соседи с угрозами пытались добиться от него согласия на перемещение транспорта, поскольку в доме по улице Пулюя, 1 вообще нет воды.

В итоге мужчина все же сдался и трактор перетянул Mazda на безопасное расстояние, позволив коммунальщикам приступить к ремонту.

Пока неизвестно, сколько времени это займет и когда у людей в квартирах появится вода.

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