В Киеве "разрушилась" конструкция Южного моста [ Редактировать ]
На Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа.
В мэрии отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" работают над устранением аварии и планируют все починить за 3-4 часа.
Также отмечается, что движение в направлении правого берега частично ограничено.
Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области обрушился автомобильный мост через реку.
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