На Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На Южном мосту - аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного листа.

В мэрии отметили, что специалисты "Киевавтодормоста" работают над устранением аварии и планируют все починить за 3-4 часа.

Также отмечается, что движение в направлении правого берега частично ограничено.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области обрушился автомобильный мост через реку.