Кабмин ожидает роста безработицы [ Редактировать ]
В Кабинете министров ожидают роста уровня безработицы в Украине в 2020 году. По прогнозам НБУ, безработица может вырасти до 9,5%. Об этом говорится в правительственной программе стимулирования экономики, принятой на вчерашнем заседании Кабмина.
Как отмечается, среди зарегистрированных безработных 57% составляют женщины и 43% - мужчины. Более половины из них работали в сфере торговли и ремонта, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более 42% безработных старше 45 лет.
Для уменьшения последствий кризиса и развития рынка труда Кабмин предлагает инициативы по сохранению рабочих мест, созданию новых и повышению квалификации безработных.
Так, создание рабочих мест запланировано в сельском и лесном хозяйствах, на строительстве дорог и инфраструктуры, в сфере благоустройства, общественных, социальных работ и оцифровки документов. Также планируется заполнение вакансий в ГСЧС и в сфере почтовых услуг.
Ранее мы писали, что коронавирус привел к потере работы 36 миллионов американцев. Уровень безработицы вырос на 14.7%.
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