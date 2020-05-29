В Индии священник местного храма богини Брахмани отрезал голову косой молившемуся прихожанину, чтобы остановить пандемию коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Hindustan Times.

По информации, 70-летний священнослужитель сообщил полиции, что совершил столь бесчеловечный поступок, потому что так ему приказала богиня Брахмани.

Отмечается, что правоохранители выяснили: истинным намереньем священника лишить жизни прихожанина мог быть спор на счет сада манго, который находился на окраине селения.

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