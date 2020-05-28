С середины марта по настоящее время в Великобритании было зарегистрировано почти на 60 тыс. смертей, или на 65%, больше, чем обычно за такой период. Это значит, что за этот период коронавирус убил в стране 891 человека на 1 млн населения. Это выше аналогичного показателя в США, Италии, Бельгии, Испании, Нидерландах и еще 13 странах, по которым имеются сопоставимые данные. Об этом сообщает издание Financial Times, которое проанализировало данные по смертности в Соединенном Королевстве и еще в 18 странах мира.

По абсолютному числу смертей, превышающих средний показатель, Великобритания также первая в Европе и уступает только США. А по росту в процентном соотношении числа смертей относительно обычного уровня - стоит второй после Перу. Значительный рост смертности отмечается во всех районах Туманного Альбиона, однако самый большой скачок зарегистрирован в Лондоне - на 9,7 тыс. смертей больше, чем обычно (+130%).

По мнению Financial Times, отчасти такая ситуация объясняется тем, что британское правительство не стало сразу вводить ограничительные меры, а выжидало дольше, чем, например, власти Норвегии и Германии. В результате распространение вируса в этих двух странах было ограничено, а в Великобритании оказалось масштабным.

Комментируя собранные журналистами данные, представитель британского правительства заявил, что "неправильно и преждевременно делать выводы на данном этапе".

Как сообщалось ранее, количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в США превысило 100 тыс. человек. Всего в мире от коронавируса умерли 355,6 тыс. человек. Кроме Соединеных Штатов, наибольшее количество смертей зарегистрировано в Великобритании (37,5 тыс.), Италии (33,1 тыс.), Франции (28,6 тыс.) и Испании (27,1 тыс.).