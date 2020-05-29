111-летний Думитру Комэнеску из Бухареста стал самым старым мужчиной на планете. Об этом сообщает Геронтологическая исследовательская группа.

На текущий момент Румыну 111 лет и 7 месяцев. Мужчине вручили грамоту, подтверждающую его рекорд. Комэнеску отметил, для него большая честь официально стать самым пожилым мужчиной в мире.

В начале 2020 года на звание по данным Книги рекордов Гиннесса претендовали трое. В январе 2020 года в Японии умер Китетсу Ватанабе, родившийся 5 марта 1907 года. Накануне в Британии умер старейший мужчина в мире Роберт Уэйтон, родившийся 29 марта 1908 года. Дата рождения Думитру Комэнеску - 8 ноября 1908 года.

Думитру Комэнеску был инженером-агрономом и фитопатологом. У мужчины кроме детей есть трое внуков и два правнука.

Напомним, в Ривне родила 12-летняя девочка.