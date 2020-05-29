Долги за коммуналку: как карантин повлиял на украинцев [ Редактировать ]
Украинцы второй месяц подряд сокращают задолженность за коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Если на конец марта долги составляли 65,9 млрд грн, что на 0,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее, то по итогам апреля сумма уменьшилась еще на 2,7 млрд грн - до 63,2 млрд.
Отмечается, что за второй месяц весны начисления за ЖКУ с учетом электроэнергии составили 11,4 млрд грн, а уплачено было на 25,8% больше - 14,3 млрд грн.
На конец апреля задолженность населения за поставку и распределение газа составила 25,6 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,5 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,9 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1 млрд грн.
Ранее сообщалось, что в Украине выросли долги за коммуналку на 4 млрд.
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