В Украине не будут повышать коммунальные платежи на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса . А информация о росте тарифов является всего лишь слухами. Об этом на совещании у президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сообщается на сайте президента.

На совещании Шмыгаль заявил, что правительство уже подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса.

Денис Шмыгаль добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти. Также он отметил, что уже почти неделю страна находится на так называемом плато: ежедневное количество тех, кто выздоровел от коронавируса, равно количеству инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Украине выросли долги за коммуналку на 4 млрд.