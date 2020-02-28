В Украине выросли долги за коммуналку на 4 млрд [ Редактировать ]
В Украине за январь выросли долги за коммунальные услуги на четыре миллиарда гривен и составили 67 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.
Так, украинцы не заплатили за поставку и распределение газа 29,5 млрд грн. За поставку тепловой энергии и горячей воды - 22 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 4,6 млрд грн.
А также, задолженность за управление многоквартирным домом выросла до 4,5 млрд грн, а за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии - 5,5 млрд грн.
Украинцы за январь заплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.
Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.
Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.
по теме
Лежал среди могил: на Байковом кладбище нашли труп
В четверг, 27 февраля, в Киеве на Байковом кладбище среди могил нашли тело мужчины
Играл с ружьем: 10-летний мальчик выстрелил мужчине в голову
В четверг, 27 февраля, в Житомире 10-летний мальчик выстрелил в мужчину
В Уэльсе зафиксировали первый случай коронавируса
В Уэльсе появился первый случай заражения коронавирусом
Погибла на месте: полицейский сбил человека
Под Хмельницким сотрудник полиции сбил насмерть велосипедистку
Собака уберег своего хозяина от смерти (фото)
В США в городе Колумбус собака спас своего хозяина