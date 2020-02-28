В Украине за январь выросли долги за коммунальные услуги на четыре миллиарда гривен и составили 67 миллиардов. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Так, украинцы не заплатили за поставку и распределение газа 29,5 млрд грн. За поставку тепловой энергии и горячей воды - 22 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 4,6 млрд грн.

А также, задолженность за управление многоквартирным домом выросла до 4,5 млрд грн, а за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электроэнергии - 5,5 млрд грн.

Украинцы за январь заплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

Отметим, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обещал, что сумма в платежке за тепло должна снизиться до 30%. А коммунальный тариф на холодную воду будет начислен за последний квартал 2019 года и будет прописываться в квитанциях начиная с января 2020 года.

Ранее мы писали о том, что украинцев призвали успеть оформить субсидию. Раньше сообщалось о том, что Украина должна выплатить 17 млрд долларов долгов в 2020 году. А также помощь сиротам и детям с инвалидностью увеличили.