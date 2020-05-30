Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном в субботу, 30 мая.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн.

Семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен.

С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает заработную плату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной президентом зарплаты с мая по декабрь прошлого года составила 208 787 грн.

В отчетном периоде также зафиксирован рост заработной платы жены и уменьшение зарплаты и доходов от предпринимательской деятельности главы государства.

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Так, в 2019 году семья президента получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5 100 000 грн и потратила на приобретение ОВГЗ в сумме 5 200 000 грн.

Зеленский также задекларировал 4 423 000 гривен, которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве, на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене.

Кроме того, семья президента осуществила продажу корпоративных прав всех двенадцати украинских предприятий семье Сергея Шефира на сумму 246 144 гривен.

Согласно декларации, Зеленский весной 2019 избавился от акций компании Green Family LTD, а также всех четырех торговых марок, зарегистрированных в Российской Федерации.

Также, президент лишился корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited. Владимир Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки "Слуга народа" на его имя.

Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки "Вечерний квартал" составляет 45 810 000 гривен. Стоимость торговой марки "Рассмеши комика", которая также была оценена этой компанией Большой четверки, составила 14 650 000 гривен. На основании произведенной оценки Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 548 000 гривен, поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли.

Также, семья Зеленских получила 3 ​​200 000 гривен за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании.

В 2019 году супруга президента Елена Зеленская получила заем от Сергея Шефира в размере 5 000 000 гривен, который был возвращен к концу отчетного года.

Владимир Зеленский потратил в 2019 году 11 500 000 гривен в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины. На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 875 гривен.

В отчетном году глава государства приобрел ОВГЗ, о чем говорилось выше.

Поездка Владимира Зеленского в Султанат Оман оплачивалась за счет жены президента Елены Зеленской. Согласно законодательству, расходы и сделки членов семьи не декларируются.

Напомним, ранее Разумков опубликовал свою декларацию.