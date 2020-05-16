16 мая в мире отмечают День Европы - ежегодный праздник мира и единства в странах Европейского союза, Совета Европы. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной cтраничке в соцсети Facebook.

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"Я всегда говорил, что Европа - это прежде всего способ мышления. Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С "аллергии" на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно припаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку", - сказал президент.

Он также отметил, что в этом году европейцы отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана (в ЕС День Европы также известен как "День Декларации Шумана"), с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

"Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: "Европа не будет построена сразу или по единому плану". Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины", - подчеркнул Зеленский.

"Верим, что этот день обязательно наступит, и наше государство будет полноправной частью европейской семьи!"- подытожил глава государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский продлил запрет для "ВКонтакте" и "Одноклассники".