Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отчитался о своих доходах за 2019 год. Декларация председателя парламента опубликована в электронном реестре НАПК.

Дмитрий Разумков указал, что вместе с семьей (жена и два сына) владеет следующей недвижимостью:

особняк под Киевом площадью 492,2 кв. м;

жилой дом в Николаеве площадью 489,6 кв. м;

земельные участки в Киевской и Николаевской области (площадью 1020, 500, 962 и 1333 кв.м );

квартиры в Киеве, области и Николаеве (площадью 78,5, 232,4, 165,55, 53,2, 44,5 и 73,2 кв.м );

пять ряд нежилых помещений в Киеве и Черкасской области.

Жена спикера Юлия Чайка владеет сетью ломбардов "Про100кредит", компанией "Бизнесинвестбуд", имеет контрольный пакет (61%) в "Интеринвест XXI века" (кредитная организация) и 34% в "Украинской политконсалтинговой группе". Доходы от бизнеса принесли жене политика в 2019 году 3,85 млн грн. 744,8 тыс. грн она выручила за продажу движимого имущества. От мужа она получила подарок в неденежной форме, стоимостью 80,5 тыс. грн.

Дмитрий Разумков заработал в Раде 178,5 тыс. грн, получил более 10,3 тыс. грн материальной помощи, еще 88 тыс. грн в качестве зарплаты за работу в "Украинской политконсалтинговой группе". Более 914 тыс. грн спикер заработал, занимаясь бизнесом до прихода на госслужбу. Он также производит электроэнергию и продает ее по "зеленому тарифу" - доход составил 27,8 тыс. грн. При этом жена спикера, Юлия Чайка, получила от него подарок стоимостью в 80,5 тысяч гривен

Наличными семья Разумкова хранит $165 тыс. и 910 тыс. грн. На счетах в банках - более 130 тыс. гривен и 1 325 евро. Кроме того, спикер дал взаймы около 1 млн долларов. Наличными семья Разумкова хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. гривен. На счетах в банках - 134 тыс. грн и 1 325 евро.

Кроме того, спикер дал взаймы 26,7 млн грн Олегу Галушко - бизнесмену из Винницкой области, и сыну депутата Винницкого облсовета Леонида Галушки. Согласно данным реестра имущественных прав, в июне 2019 года Разумковым одолжил эту сумму Галушко под залог двух АЗС в Винницкой области и земельного участка.

В автопарке Разумковых есть Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года).

Как сообщалось ранее, свою декларацию о доходах подал и премьер-министра Украины Денис Шмыгаль.