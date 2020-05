Экипаж корабля Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска, успешно перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA

Первым покинул борт астронавт - Роберт Бенкен, после чего на МКС перешел и второй член экипажа Crew Dragon - Даглас Херли.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX 's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

На МКС их встретили командир станции Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

“We’re just happy to be here and Chris [Cassidy] is going to put us work. And hopefully we will fit in and not mess too many things up.” @Astro_Doug on him and @AstroBehnken being the newest crew members of the @Space_Station. pic.twitter.com/Y5xZJFn2As