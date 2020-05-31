Илону Маску удалось, в некотором роде, победить Россию и подвинуть в космической отрасли. Об этом сказал второй президент Украины Леонид Кучма, пишет "Газета по-украински"

Так второй президент прокомментировал запуск космического корабля американской компании SpaceX Илона Маска Crew Dragon на ракете Falcon 9.

Я искренне поражен тем, чего добилась вера и настойчивость фактически одного человека. Это настоящий человек. Но, с другой стороны, мне жаль, потому что того, чего достиг Маск, еще не достигла моя страна. Маск сделал то, на что не способны большинство государств мира. Скажу больше: Маск - один-единственный Маск - победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Он решил, чего хочет, и упорно делал все, что для этого нужно. Так должна делать и наша власть, если хочет добиться успеха в любом месте - в том числе, и в сфере космоса. Эта сфера сейчас будет все более важной, она становится фокусом всех инновационных разработок, лакмусовой бумажкой того, готова та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира

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Кучма отметил, что и в Украине есть все шансы и возможности для этого пока.

Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, наконец - богатая историческая традиция. Но с таким отношением к отрасли время работает не в нашу пользу. В годы моего президентства Украина доказала, что она не только нуждается в помощи из-за рубежа, но и сама может быть нужна остальному миру. Десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров.

Также второй президент Украины отметил, что Украине вполне реально вернуть себе статус "лидера" в космической отрасли.

Возможно ли сегодня вернуть этот статус? Надеюсь, что да. И точно знаю: если мы не сохраним космическую отрасль, это не будет означать только изменить славному прошлому. Это означает и потерять пропуск в будущее

Напомним, 30 мая космический корабль Илона Маска Crew Dragon на ракете Falcon осуществил исторический запуск.

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