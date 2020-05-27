SpaceX впервые запустит людей на МКС [ Редактировать ]
SpaceX Илона Маска на корабле Crew Dragon отправит на МКС двух астронавтов NASA - капитана корабля, в бывшем пилота, Дугласа Херли и полетного специалиста Роберта Бенкена.
Первый будет отвечать за автономный полет, второй - за автоматическую стыковку с МКС. Обоим предстоит оценить готовность корабля к полетам, функциональность и насколько хороши скафандры от SpaceX.
Миссия, получившая название SpaceX Demo-2 - последнее испытание перед штатной эксплуатацией кораблей Маска.
Сколько пробудут астронавты на космической станции, зависит от того, как прошла стыковка и каково состояние бортовых систем корабля. Но в среднем это будет от 30 до 119 дней. При возвращению на Землю пилотам придется использовать парашют и высаживаться в Атлантическом океане, где их подберет судно.
Несмотря на то, что Crew Dragon многоразовый, доставка людей на одном таком корабле возможна всего один раз. Далее - только беспилотная доставка грузов.
Стартовать корабль будет с мыса Канаверал (Флорида). Первая ступень ракеты должна сесть на баржу в Атлантическом океане.
Ранее мы писали о том, что Илон Маск планирует снять фильм, съемочной площадкой которого станет космос. Кино будет в жанре боевика.
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